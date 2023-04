Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Mehrere Einsätze am 03.04.2023

Ennepetal (ots)

Am Montag den 03.04.2023 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu mehreren Einsätzen alarmiert.

Um 09:37 Uhr wurde die Hauptamtliche Wachbesatzung zu einer Tierrettung in die Gustav - Bohm - Straße alarmiert. Das Tier konnte schnell aus seiner misslichen Lage in einer Garage befreit werden und an seine Besitzerin übergeben werden. Der Einsatz endete für das Hilfeleistungslöschfahrzeug um 09:55 Uhr.

Zu einer vermeintlichen Türöffnung in den Friemannweg wurde die Feuerwehr um 11:02 Uhr alarmiert. Vor Ort stellte sich allerdings heraus, dass die Patientin den Hausnotruf versehentlich betätigt hatte und wohlauf war. Der Einsatz endete um 11:24 Uhr.

Der nächste Alarm ging um 13:08 Uhr ein. In der Vilvoorder Straße brannte ein Mülleimer. Dieser wurde durch die Einsatzkräfte mit einem Kleinlöschgerät abgelöscht. Für die eingesetzten Kräfte endete dieser Einsatz um 13:31 Uhr.

Um 15:03 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall mit einem Personenkraftwagen in der Kölner Straße alarmiert. Die 5 mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und einem Tanklöschfahrzeug ausgerückten Einsatzkräfte stellten vor Ort den Brandschutz sicher, klemmten die Fahrzeugbatterien ab und streuten auslaufende Betriebsmittel ab. Eine verletzte Person wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Der Einsatz endete um 16:17 Uhr.

