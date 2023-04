Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Verkehrsunfall und Fahrbahn unter Wasser

Ennepetal (ots)

Am Samstag den 01.04.2023 um 16:04 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Verkehrsunfall auf der Kölner Straße alarmiert. Im Kreuzungsbereich stießen 4 Fahrzeuge zusammen. Durch die Feuerwehr wurde der Rettungsdienst bei der Versorgung der Patienten unterstützt. Weiterhin wurde der Brandschutz sichergestellt und die Batterien der Fahrzeuge abgeklemmt. 3 Unfallbeteiligte mussten, nach einer Versorgung vor Ort, zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert werden. Die Kölner Straße war für die Dauer der Einsatzmaßnahmen komplett gesperrt. Eingesetzt waren Kräfte der Hauptwache, der Löscheinheit Voerde und des Löschzuges Milspe/Altenvoerde. Vor Ort eingesetzt ein Hilfeleistungslöschfahrzeug, ein Tanklöschfahrzeug, ein Rüstwagen, sowie ein Kommandowagen. Weitere Kräfte der Einheiten besetzten die Wache um den Grundschutz im Stadtgebiet sicher zu stellen.

Bereits am Morgen wurde die Hauptwache zu einem Einsatz alarmiert. Bedingt durch den starken Regen stand eine Straße in Rüggeberg teilweise unter Wasser. Die Feuerwehr konnte die Kanaleinläufe von Verunreinigungen befreien und so das Wasser abfließen lassen.

