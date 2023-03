Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Ausgelöste Heimrauchmelder und Brandmeldeanlage

Ennepetal (ots)

Am Montag, dem 27.03.2023, wurde die Feuerwehr Ennepetal zu insgesamt drei Einsätzen alarmiert.

Den Anfang machte ein Heimrauchmelder in der Heimstr. um 20:17 Uhr. In einem Wohnhaus hatte im Erdgeschoss ein Rauchmelder ausgelöst. Die alarmierten Kräfte der hauptamtlichen Wache und die Löschgruppe Milspe/Altenvoerde, konnten jedoch kein Schadenfeuer ausfindig machen. Grund für die Auslösung war angebranntes Essen auf dem Herd. Die Wohnung wurde von der Feuerwehr gelüftet. Der Einsatz war nach ca. 35 Minuten für die Einsatzkräfte beendet.

Zu einem weiteren Einsatz wurde die Feuerwehr um 21:02 Uhr alarmiert. Hier meldete die Kreisleitstelle eine ausgelöste Brandmeldeanlage in der Jacobstr. Hier wurde eine Scheibe eines Druckknopfmelders eingeschlagen. Die Feuerwehr kontrollierte das Objekt und musste nicht tätig werden. Dieser Einsatz war für die 18 Feuerwehrleute nach ca. 25 min beendet.

Der letzte Einsatz für die Feuerwehr Ennepetal an diesem Montag ereignete sich um 22:12 Uhr in der Fritz-Reuter-Straße. Auch hier war ein Heimrauchmelder der Grund für das Ausrücken der Wehrkräfte. Schnell wurde angebranntes Plastik auf dem Herd in der Küche als Auslöser ausgemacht. Hier wurde ein Hochleistungslüfter eingesetzt, um das Gebäude zu belüften. Anschließend konnten die Bewohner zurück in das Haus. Für alle Einsatzkräfte endete der Einsatz um 23 Uhr.

