Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Verkehrsunfall

Ennepetal (ots)

Am Morgen des 25.03.2023 um 07:58 Uhr, wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Verkehrsunfall in die Deterberger Straße gerufen. Aus bislang nicht geklärter Ursache kam ein PKW von der Fahrbahn ab und krachte in die Seitenbegrenzung der Straße. Beide Fahrzeug Insassen wurden bei dem Unfall verletzt und nach einer Versorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle gegen Brandgefahren und klemmte die Batterie des Fahrzeuges ab. Weiterhin wurde der Rettungsdienst bei der Versorgung der Patienten unterstützt. Im Einsatz waren das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Hauptwache, zwei Rettungswagen, sowie die Polizei. Der Einsatz konnte um 08:37 Uhr beendet werden. Die Deterberger Straße wurde für die Dauer der Einsatzmaßnahmen komplett gesperrt.

"Das beigefügte Bildmaterial kann gerne im Zusammenhang der Berichterstattung dieses Einsatzes verwenden werden. Es ist die Herkunft Feuerwehr Ennepetal zu nennen."

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell