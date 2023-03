Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Vier Einsätze am Mittwoch

Am Mittwoch den 8.03.2023 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu insgesamt vier Einsätzen alarmiert. Den Anfang machte ein Einsatz um 7:55 Uhr im Kreuzungsbereich Berninghauser und Schillerstraße. Hier war ein PKW von der Fahrbahn abgekommen und stand so zwischen Hecken und einem Baum das die Insassen nur schwerlich heraus kamen. Um 13:08 Uhr meldeten Bewohner der Büttenberger Straße einen Gasgeruch im Keller. Die Hauptwache, der Löschzug Milspe Altenvoerde und die Löschgruppe Külchen waren vor Ort, haben das Gebäude geräumt und Messungen vorgenommen. Ursache des Geruches war allerdings nicht ein Gasaustritt sondern kam von einer Abwasserleitung. Daher konnten die Bewohner wieder in das Gebäude und die Feuerwehr beendete den Einsatz um 13:47 Uhr. Eine Ölspur auf dem Wittensteiner Weg wurde um 18:04 gemeldet. Hier war zwischen dem Wanderparkplatz und der Heilenbecker Straße beide Fahrbahnränder mit Betriebsmittel verunreinigt. Es wurden Warnschilder aufgestellt und ein Fachunternehmen mit der Beseitigung beauftragt. Um 21:21 Uhr wurde am Breslauer Platz eine hilflose Person in der Wohnung gemeldet. Ein kräftiges Anklopfen reichte allerdings, die Person machte die Tür selbstständig auf und die Feuerwehr musste nicht tätig werden.

