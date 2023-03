FW-EN: Ölspur

Ennepetal (ots) - Am Montag den 06.03.2023 wurde bei der Feuerwehr Ennepetal um 4:54 Uhr ein verletzter, freilaufender Hund in der Wilhelmstraße gemeldet. Der Hund war augenscheinlich unverletzt und wurde erst einmal zur Hauptwache mitgenommen und dort dem städtischen Bereitschaftsdienst übergeben. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Ennepetal über Einsatzzentrale erreichbar Telefon: 02333 736 00 E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de ...

