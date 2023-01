POL-KA: (KA) Bad Schönborn - Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus in Mingolsheim - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Ein 84-jähriger Mofafahrer missachtete am Samstag gegen 16:15 Uhr an der Kreuzung Odertalweg / Lindenweg in Ettlingen die Vorfahrt eines 73-jährigen Autofahrers. In der Folge kam es zur Kollision. Der Mofafahrer stürzte und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. An dem beteiligten Auto entstand geringer Sachschaden. Christina Dörfer, Pressestelle Rückfragen bitte an: ...

