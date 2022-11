POL-HB: Nr.: 0722 --Einbruchversuch in Juweliergeschäft

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Vegesack, OT Aumund-Hammersbeck, Lerchenstraße Zeit: 17.11.22 - 18.11.22 Unbekannte versuchten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergeblich, einen Geldautomaten in Vegesack aufzubrechen. Die Einbrecher richteten aber einen hohen Sachschaden an. Die Diebe drangen in die SB-Filiale einer Bank in der Lerchenstraße ein und versuchten, den Geldautomaten zu knacken. Als das misslang, ...

