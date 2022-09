POL-SO: Zu stark gebremst

Lippstadt (ots) - Am Sonntag, um 12:55 Uhr kam es an der Kreuzung Udener Straße/Bückeburger Straße zu einem Unfall. Ein 57-jähriger Mann aus Lippstadt war mit seinem Opel Corsa auf der Udener Straße in Richtung Hellinghäuser Weg unterwegs. An der Ampelkreuzung bemerkte er zu spät, dass die Ampel für ihn Rot war. Ein 15-jähriger Radfahrer aus Erwitte überquerte gerade in diesem Moment die für ihn Grün zeigende Radfahrer Ampel. Trotz Vollbremsung konnte der ...

mehr