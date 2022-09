Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Reh ausgewichen

Werl-Büderich (ots)

Am Sonntag, um 22:10 Uhr, kam es auf dem Schlückinger Weg zu einem Unfall. Ein 46-jähriger Mann aus Werl war mit seinem Renault in Richtung Büderich unterwegs. Als ein Reh plötzlich die Fahrbahn querte, versuchte er diesem auszuweichen. Dabei landete der Pkw im Graben vor einem Baum. Der Fahrer wurde leicht verletzt und musste zu einer ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden am Auto wird auf etwa 2000,- EUR geschätzt. (lü)

