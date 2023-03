Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Ausgelöster Heimrauchmelder und Ölspur

Ennepetal (ots)

Am 25.3.2023 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 10:59 Uhr in die Hagener Str. alarmiert. In einem Wohnhaus hatte im Dachgeschoss ein Rauchmelder ausgelöst.Die alarmierten Kräfte der Hauptamtlichen Wache und die Löschgruppe Voerde, konnten jedoch kein Schadenfeuer ausfindig machen. Grund für die Auslösung war ein Toaster,in dem eine Scheibe Brot verbrannte. Die Wohnung wurde von der Feuerwehr gelüftet und an den Mieter übergeben.

Noch auf dem Rückweg zur Wache wurden die Einsatzkräfte über eine Ölspur auf der Loher Str. informiert. Diese zog sich über eine Länge von ca. 2,5 Kilometer Richtung Innenstadt. Die Löschgruppe Voerde warnte den fließenden Verkehr, durch daß aufstellen von zahlreichen Ölwarnschilder. Eine Fachfirma reinigte anschließend die verschmutzte Fahrbahn mit einem Spezialfahrzeug. Für die Feuerwehr endete der Einsatz um 12:35 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell