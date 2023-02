Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kneipp Figuren entwendet

Bad Tabarz (ots)

Am Samstag wurde die Polizei Gotha über den Diebstahl von einer Kneip-Figur in Bad Tabarz, im Bereich Inselsbergstraße informiert. Am heutigen Sonntag wurde der Diebstahl einer weiteren Kneip-Figur im Bereich des Tabbs im Schwammbadweg in Bad Tabarz mitgeteilt. Die Figuren sind gut 2 Meter groß und wiegen ca. 75-80 Kg. Bei den Kneipp-Figuren handelt es sich um Kunst, welche vom Künstler Uwe Lüdecke für die Gemeinde Bad Tabarz gestaltet wurden. Die Polizei Gotha bittet um Hinweise unter der Bezugsnummer: 0033908 (as)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell