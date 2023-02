Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Katalysatoren ausgebaut und entwendet - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Am Freitag wurden der Polizei Arnstadt-Ilmenau gleich drei Diebstahlshandlungen von Katalysatoren in Ilmenau gemeldet. In der Zeit vom Montag bis Freitag wurde der Kat. eines Pkw Renault Megane in der Berholt-Brecht-Straße ausgebaut, vom Mittwoch zum Donnerstag entwendeten Unbekannte den Katalysator eines Pkw Mitsubishi und eines Pkw Renault Megane, welche in der Kopernikusstraße geparkt waren. Die Katalysatoren wurden vermutlich mit einem Rohrschneider herausgeschnitten. Der Beuteschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können. (dl)

