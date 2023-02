Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl zweier Mobiltelefone- Zeugenaufruf

Stadtilm (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 15:30 Uhr betrat ein bisher unbekannter Mann einen Elektronik-Markt in der Weimarischen Straße in Stadtilm. Der Unbekannte nutzte die Gelegenheit, dass der Ladeninhaber kurz in seinem Büro war und griff in ein Regal und entwendete hieraus zwei Mobiltelefone der Marke Samsung Galaxy M 23 im Gesamtwert von 440,- Euro. Im Anschluss verließ der unbekannte Täter das Geschäft und entfernte sich in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter der Bezugsnummer 0033349/2023 entgegen. (dl)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell