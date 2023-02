LPI-GTH: Selbsternannter Pilger weicht vom rechten Weg ab

Gotha (ots) - Am Sonntagmorgen gegen 01:45 Uhr wurde die Polizei Gotha über mehrere zerstochene PKW Reifen in der Südstraße informiert. Am Ende konnte die Polizei Gotha feststellen, dass bei 5 PKW jeweils 2 Reifen beschädigt wurden. Der Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 1.500,- Euro belaufen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Bezugsnummer 0034128/2023 (as) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha Telefon: ...

