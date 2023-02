LPI-GTH: Reifenstecher unterwegs

Ohrdurf (ots) - Am Freitag den 03.02.2023 gegen 19:15 Uhr eskalierte ein Streit in einem Ohrdrufer Supermarkt. Zwei Kunden geraten in einen verbalen Streit in dessen Folge einem Kunden die Jacke beschädigt wird. Der Täter steigerte sich in diese Auseinandersetzung derart hinein, dass er den Geschädigten mit einem Stuhl bewarf und diesen am Ende mit einem Messer bedrohte. Der Geschädigte suchte sein Heil in der Flucht und informierte die Polizei. Zu Verletzungen kam es ...

