Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Gartenhaus - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

In der Zeit vom 01.02.2023, 14:00 Uhr bis 04.02.2023, 14:00 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in ein Gartenhaus Am Frusch in Ilmenau ein. Hierzu schlugen der oder die Täter gewaltsam mit einem Stein die Scheiben der Holzeingangstür und zweier Fenster ein, um in das Gartenhaus zu gelangen. Im Inneren wurden alle Schränke geöffnet und durchwühlt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nur ein Messer im Wert von ca. 50 Euro entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 3000,- Euro. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Bezugsnummer 0033902/2023 entgegengenommen. (dl)

