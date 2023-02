Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholisierter Unfallverursacher zeigt sich unbelehrbar

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Am Freitag gegen 21.15 Uhr ereignete sich am Kreisverkehr in der Ernst-Thälmann-Straße ein Verkehrsunfall. Ein Renault fuhr aus diesem heraus und beabsichtigte, in die Stregdaer Allee einzubiegen. Dabei geriet er auf die Gegenfahrspur und kolldierte mit einem entgegenkommenden Fahrradfahrer, streifte eine Mauer und prallte gegen eine Laterne. Der 25-jährige Fahrradfahrer konnte sich abfangen und wurde nicht verletzt. An Pkw, Fahrrad, Mauer und Laterne entstand jeweils geringer Sachschaden. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort, konnte jedoch etwa 45 Minuten später an seiner Wohnanschrift festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 65-Jährigen 1,6 Promille. Es wurde ein Ermittlunsgverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt, sein Führerschein wurde sichergestellt. Das hielt ihn jedoch nicht davon ab, seinen Pkw erneut zu benutzen. Um 23.15 Uhr wurde er in der Ernst-Thälmann-Straße festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Diese Mal ergab der Atemalkoholtest knapp 1,4 Promille. Erneut wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Nun wird gegen ihn auch noch wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (tr)

