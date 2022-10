Feuerwehr Böblingen

FW Böblingen: Brand in einer Tiefgarage

Böblingen (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 22:15Uhr in der Böblinger Schönaicherstraße, zu einem Brand in einer Tiefgarage. Aus bislang ungeklärten Gründen brannte ein größerer Papierstapel in einer Tiefgarage, welche direkt mit einem Hochhaus verbunden war. Durch das Feuer war der gesamte Bereich der Tiefgarage verraucht. Durch den anrückenden Löschzug der Feuerwehr Böblingen, konnte das Feuer rasch gelöscht werden. Während den weiteren Erkundungsmaßnahmen, konnte glücklicherweise festgestellt werden, dass kein Raucheintrag in das Hochhaus stattgefunden hatte. Nachdem die Tiefgarage mit mehreren Belüftungsgeräten druckbelüftet wurde, beendete die Feuerwehr den Einsatz. Es wurden keine Personen verletzt.

Original-Content von: Feuerwehr Böblingen, übermittelt durch news aktuell