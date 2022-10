Feuerwehr Böblingen

FW Böblingen: Zahlreiche Ehrungen bei der Feuerwehr Böblingen

Böblingen (ots)

Beim Ehrungsabend der Feuerwehr Böblingen im September wurden zahlreiche Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden für ihr jahrelanges, vorbildliches und außerordentliches Engagement geehrt.

"Langjährige und herausragende Arbeit im Ehrenamt ist nicht mehr selbstverständlich. Die Herausforderungen in der Arbeitswelt, die geforderte Flexibilität und Mobilität haben in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Daher ist es umso wichtiger Danke zu sagen. Die Feuerwehr und die Stadt Böblingen tun dies mit diesen Ehrungen, welche ein sichtbares Symbol der Wertschätzung für diese wichtige Arbeit sind.", so Feuerwehrkommandant Thomas Frech in seiner Eröffnungsrede.

Insgesamt 65 Ehrungen haben die Feuerwehrleute der Feuerwehr Böblingen am diesjährigen Ehrungsabend entgegengenommen. Aufgrund der Corona-Zwangspause wurden die Ehrungen aus den Jahren 2020 und 2021 in diesem Jahr ebenfalls nachgeholt. Unter den Ehrungen waren mehrere Ehrenzeichen des Landes Baden-Württemberg in Bronze Silber und in Gold für 15-jährige, 25-jährige und 40-jährige Dienstzeit, Mitgliedschaften von 50 bis zu 70 Jahren in der Feuerwehr Böblingen, 11 Ehrenmitgliedschaften der Feuerwehr, vier Ehrenmedaillen des Kreisfeuerwehrverbandes Böblingen in Bronze und zwei in Silber sowie je ein Ehrenkreuz des Deutschen Feuerwehrverbandes in Bronze und Silber.

"Die Bürgerinnen und Bürger aus Böblingen und Dagersheim sowie die Stadtverwaltung können sich jederzeit auf unsere Feuerwehr verlassen. Ich danke Ihnen daher herzlich für Ihre wertvollen und treuen Dienste.", so Oberbürgermeister Dr. Stefan Belz.

Die Feuerwehr Böblingen hatte sich kurz vor der Pandemie dazu entschieden, ihre Ehrungen nicht mehr wie sonst an der Hauptversammlung durchzuführen, sondern zu einem eigenen Anlass dazu einzuladen - gemeinsam mit den Partner*innen, dem Feuerwehrausschuss und der Feuerwehrführung.

