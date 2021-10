Polizei Wuppertal

POL-W: W/HA Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hagen und der Polizei Wuppertal - Schlägerei unter Nachbarn endete mit Messerstichen - Polizei Wuppertal richtete eine Ermittlungskommission ein

Wuppertal (ots)

In einem Neubaugebiet in Hagen eskalierte gestern (14.10.2021) gegen 20:35 Uhr ein Streit unter Anwohnern, bei dem ein 30-jähriger Mann durch Messerstiche verletzt wurde. Zeugen informierten die Polizei über eine größere Schlägerei am Walnussweg. Zuvor war es zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen vier Männern aus zwei benachbarten Familien über die dortige Parksituation gekommen, woraus sich eine Schlägerei unter mehreren Beteiligten entwickelte. Angehörige beider Parteien kamen zu dem Streit hinzu, sodass sich bei Eintreffen der Einsatzkräfte über 20 Personen auf der Straße gegenüberstanden. Die Beamten wirkten deeskalierend auf die beiden Gruppen ein und brachten die Tumultlage unter Kontrolle. Alle vier hauptbeteiligten Männer (29, 40, 30, 42 Jahre alt) wiesen leichte Verletzungen auf und mussten durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Bei einem 30-Jährigen wurden oberflächliche Schnittverletzungen festgestellt. Die Polizisten nahmen zwei der Hauptbeteiligten vorläufig fest und stellten ein Küchenmesser sicher. Da einer der an der Auseinandersetzung beteiligten Männer als Polizeivollzugsbeamter beim PP Hagen beschäftigt ist, werden die polizeilichen Ermittlungen aus Neutralitätsgründen durch das PP Wuppertal geführt. Das zuständige Kommissariat richtete eine Ermittlungskommission ein.

