Polizei Wuppertal

POL-W: SG Verkehrsunfall auf der Mangenberger Straße

Wuppertal (ots)

Ein 27-jähriger Kölner fuhr heute Morgen (14.10.2021) gegen 07:45 Uhr auf der Mangenberger Straße in Richtung Solingen Innenstadt, als er in Höhe der Einmündung Jakobshäuschen aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Audi verlor. Infolgedessen stieß er zunächst vermutlich gegen einen vorausfahrenden VW und geriet dann mit seinem Auto in den Gegenverkehr. Dort kollidierte der 27-Jährige mit einem entgegenkommenden Daimler einer 65-Jährigen, der dadurch zwei geparkte VW Polos touchierte. Rettungskräfte brachten die Daimlerfahrerin und den 27-Jährigen zur ambulanten Behandlung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Audi des Kölners und der Daimler mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Unfallörtlichkeit zu Verkehrsbehinderungen. Es entstand circa 20.000 Euro Sachschaden. (hm)

