FW Böblingen: Feuerwehren aus Böblingen und Sindelfingen zur speziellen Tunnelbrandbekämpfung in der Schweiz

Feuerwehren aus Böblingen und Sindelfingen zur speziellen Tunnelbrandbekämpfung in der Schweiz

Böblingen

Spezielle Tunnelbrandbekämpfung in der Schweiz

Die Schweiz ist aufgrund der markanten Berglandschaft, eines der Länder mit den meisten und längsten Straßen- und Bahntunneln weltweit. Daher sind in der Schweiz auch die Spezialisten der Tunnelbrandbekämpfung anzutreffen. Die Feuerwehren aus Böblingen und Sindelfingen nahmen im Rahmen der Ausbildung an einem mehrtägigen Seminar für die spezielle Brandbekämpfung in Straßentunneln, bei der International Fire Academy im Schweizer Balsthal, teil. Neben der Einsatztaktik wurden die Teilnehmer mittels mehreren Einsatzübungen unter schwerem Atemschutz an ihre Grenzen gebracht. Bereits heute stellen die Feuerwehren aus Sindelfingen und Böblingen gemeinsam mit der Feuerwehr aus Grafenau den Brandschutz im Darmsheimer-Tunnel sicher. Mit neuem Know-how ging es nach einer erfolgreichen Ausbildung am Wochenende wieder zurück in den Landkreis Böblingen. Hier kann das wertvolle erlernte Wissen nun an die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren weitergegeben werden.

