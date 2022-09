Feuerwehr Böblingen

FW Böblingen: Brand in einem Industriebetrieb

Böblingen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen kam es kurz nach 4.00 Uhr zu einem Brand in einem Industriebetrieb in der Herrenberger Straße in Böblingen. Die Feuerwehr Böblingen wurde durch den Alarm der automatischen Brandmeldeanlage alarmiert.

Vor Ort stellte sich einen Brand und eine Rauchentwicklung an einem Roboter im Untergeschoss heraus. Die Feuerwehr ging daraufhin mit zwei Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor. Das Feuer konnte innerhalb kürzester Zeit gelöscht werden, weshalb sich die Brandausbreitung auf das genannte Objekt beschränkte. Eine Sprinkleranlage unterstützte die Löschmaßnahmen. Im weiteren Einsatzverlauf wurden weitere Abluftöffnungen geschaffen sowie der betroffene Bereich mit Lüftern der Feuerwehr belüftet. Anschließend wurde das Objekt an den Betreiber übergeben.

Im Einsatz war die Feuerwehr Böblingen, die durch die Feuerwehr Holzgerlingen unterstützt wurde, mit insgesamt 12 Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften. Rettungsdienst und DRK-Ortsverein waren mit fünf Fahrzeugen und zehn Helfern vor Ort. Das Polizeirevier Böblingen entsendete einen Streifenwagen mit zwei Beamten. Der Einsatz konnte gegen 6.45 Uhr beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Böblingen, übermittelt durch news aktuell