Feuerwehr Böblingen

FW Böblingen: ALARMÜBUNG HAUPTAMTLICHE KRÄFTE IN SCHULZENTRUM

Böblingen (ots)

Am Donnerstag, den 11.08.2022 wurden die hauptamtlichen Abteilungen aus Böblingen und Sindelfingen zu einer realitätsnahen Einsatzübung in die Böblinger Kremser Straße alarmiert. Nachdem ein eingespielter Notruf in der integrierten Leitstelle Böblingen eingegangen war, ertönte um 13:38Uhr der Alarmgong auf beiden Feuerwachen. Gemeldet war eine unklare Rauchentwicklung aus dem ehemaligen AMPEX-Gebäude auf dem Schulgelände des Stockbrünnele Schulzentrums. Beim Eintreffen des Löschzuges, konnte bereits beim Eintreffen eine Rauchentwicklung durch die Einsatzkräfte wahrgenommen werden, welche das Stresspensum zusätzlich bei den, von der Übung nichts ahnenden Einsatzkräften, erhöhte.

Während den Erkundungsmaßnahmen durch die jeweiligen Einheitsführer, wurde parallel ein Löschangriff aufgebaut. Während sich bereits ein Trupp unter Atemschutz im Gebäude befand, wurde eine Person auf dem Dach des Gebäudes entdeckt, welche in die Einsatzübung involviert war und über tragbare Leitern gerettet werden musste. Als der Übungsdarsteller über die Steckleiter gerettet wurde, berichtete dieser über zwei vermisste Personen, die sich noch im Gebäude befinden mussten. Diese Information verschärfte nochmals das Einsatzszenario und sorgte für einen massiven Einsatz unter Atemschutz. Die beiden vermissten Übungsdarsteller konnten durch die Feuerwehren schnell gerettet werden und im Verlauf an den Rettungswagen des DRK Ortsvereins Böblingen übergeben werden, der zum einen in den Übungsablauf involviert war und die medizinische Versorgung der Übungsdarsteller übernommen hatte und zum anderen den Schutz für die Einsatzkräfte sicherstellte, welche bei den heißen Temperaturen unter schwerem Atemschutz, Hochleistungen bei der Menschenrettung verrichteten. Als abschließender Punkt, wurde in den Übungsverlauf ein Atemschutznotfall eingespielt. Hier mussten alle Kolleginnen und Kollegen nochmals alle Kräfte bündeln, um einen ihrer eigenen Kollegen zu retten.

Die ebenfalls anwesenden Übungsbeobachter waren von der ruhigen und professionellen Vorgehensweise der Einsatzkräfte begeistert. Die Böblinger Ordnungsamtsleiterin Gisa Gaietto sowie der Böblinger Kommandant Thomas Frech, lobten in der Übungsnachbesprechung die erfolgreich abgearbeitete Übung. Daniel Rieß, der die Alarmübung organsiert hatte und Sebastian Schenk als Vertreter der Feuerwehr Sindelfingen, erwähnten zudem die Wichtigkeit der gemeinsamen Wachausbildungen und Übungsdienste. Nur so könne das gemeinsame "Handwerk Feuerwehr", im Einsatzfall professionell und leistungsfähig ausgeführt werden. Gemeinsam mit den jeweiligen freiwilligen Feuerwehren besteht somit ein starkes Konstrukt zum Schutze der Bürgerinnen- und Bürger der beiden Städte.

Nach getaner Arbeit lud die Feuerwehr Böblingen alle Übungsteilnehmer zu einer Stärkung auf die Feuerwache ein. Hier konnten sich alle Beteiligten nochmals im Detail austauschen.

Original-Content von: Feuerwehr Böblingen, übermittelt durch news aktuell