PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Betrüger machen Beute +++ Einbrüche in Hofheim und Kelkheim +++ Wenige Verstöße bei nächtlicher Verkehrskontrolle +++ Alkoholisiert mit Pkw Telefonzelle zerstört und abgehauen

Hofheim (ots)

1. Betrug über Messenger-Dienst,

Hofheim am Taunus, Bad Soden am Taunus, bis Freitag, 03.02.2023

(jn)Ende vergangener Woche haben WhatsApp-Betrüger zwei über 75 Jahre alte Frauen aus Hofheim und Bad Soden mittels betrügerischen Kontaktaufnahmen via WhatsApp jeweils um mehrere Tausend Euro betrogen. Ähnlich dem Enkeltrick beginnen die Kriminellen ihre Masche mit einer Kontaktaufnahme, bei der sie sich als Familienangehörige ausgeben. In den vorliegenden Fällen gaukelten die Täter vor, die Tochter bzw. der Sohn der Geschädigten zu sein, welche eine neue Telefonnummer hätten. Im weiteren Verlauf äußerten die beiden falschen Kinder die dringende Bitte, jeweils Rechnungen in Höhe von 2.000 bzw. 5.000 Euro zu begleichen. In der festen Annahme, den eigenen Angehörigen zu helfen, übernahmen die Seniorinnen die Rechnungen. Sie überweisen die Geldbeträge und stellten später fest, dass sie Betrügern aufgesessen waren.

Die Polizei rät: Warnen Sie ihre Eltern und sprechen Sie mit ihnen über diese Masche! Ansonsten gilt ganz allgemein, niemals aufgrund eines Telefonats, einer Textnachricht oder einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder Geld an unbekannte Personen zu übergeben. Sollten Sie tatsächlich Familienmitglieder um Geld bitten, dann verlangen Sie immer ein persönliches Erscheinen und übergeben Sie kein Geld an fremde Personen.

2. Einbruch in den frühen Abendstunden,

Hofheim am Taunus, Altenhainer Straße, Samstag, 04.02.2023, 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr

(jn)In Hofheim ereignete sich in den frühen Abendstunden des zurückliegenden Samstags ein Einbruch in ein Einfamilienhaus. Zwischen 16:00 Uhr und 19:00 Uhr kletterten die Täter auf das Grundstück in der Altenhainer Straße und hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf, um das Wohnhaus betreten und durchsuchen zu können. Dabei wurden sie fündig und flüchteten letztlich mit Schmuck und Sammlermünzen im Wert von mehreren Tausend Euro. Der entstandene Sachschaden wird mit 500 Euro beziffert.

Hinweise zu der Tat werden von der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer 06196 / 2073 - 0 entgegengenommen.

3. Schmuck bei Einbruch gestohlen,

Kelkheim (Taunus), Münster, Am Rosengarten, Samstag, 04.02.2023, 13:30 Uhr bis 22:15 Uhr

(jn)Eine Frau aus Kelkheim musste am Samstagabend bei ihrer Rückkehr nach Hause feststellen, dass unbekannte Täter in ihr Haus eingebrochen waren. Demnach nutzten die Einbrecher die Abwesenheit zwischen 13:30 Uhr und 22:15 Uhr, um die Terrassentür des Gebäudes in der Straße "Am Rosengarten" im Ortsteil Münster aufzuhebeln und Schmuck zu stehlen. Sie verließen den Tatort unerkannt und hinterließen zudem einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0.

4. Roller im Visier von Dieben,

Eppstein, Bremthal, Am Königsbachtal, Samstag, 04.02.2023, 16:00 Uhr bis Sonntag, 05.02.2023, 08:30 Uhr

(jn)Auf Kleinkrafträder hatten es Unbekannte in der Nacht zum Sonntag im Eppsteiner Ortsteil Bremthal abgesehen. Ein Zweirad wurde gestohlen, ein Zweites infolge eines offensichtlich versuchten Diebstahls beschädigt zurückgelassen. Der gestohlene Roller des Herstellers Peugeot parkte zuvor ab Samstag, 16:00 Uhr in der Straße "Am Königsbachtal". An dem schwarzen Gefährt, das am Sonntagmorgen spurlos verschwunden war, war das Versicherungskennzeichen 602 LCJ montiert. Zugleich hatten die unbekannten Täter versucht, ein in der Nachbarschaft geparktes und mit einer Plane abgedecktes Moped zu stehlen. Hier war das Lenkradschloss beschädigt worden. Warum die Beute dann zurückgelassen wurde, ist unklar.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Kelkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06195 / 6749 - 0.

5. Nächtliche Verkehrskontrolle mit wenig Beanstandungen, Hofheim am Taunus, Diedenbergen, Elisabethenstraße, Bundesstraße 519, zwischen Marxheim und Weilbach, Montag, 06.02.2023, 00:00 Uhr bis 02:00 Uhr

(jn)Bei einer nächtlichen Verkehrskontrolle von Polizistinnen und Polizisten der Polizeidirektion Main-Taunus gab es in der zurückliegenden Nacht nur wenig zu beanstanden. Erfreulicherweise war keiner der kontrollierten Verkehrsteilnehmer von Alkohol oder Drogen berauscht. Zwischen 00:00 Uhr und 02:00 Uhr überprüften die Beamten Fahrzeuge, die auf der Elisabethenstraße in Diedenbergen oder auf der B 519 zwischen Marxheim und Weilbach unterwegs waren. Lediglich eine Handvoll Verstöße gegen die Gurtpflicht sowie defekte Beleuchtungen wurden dabei festgestellt und bemängelt.

6. Mehrere Zehntausend Euro Schaden nach Unfallflucht unter Alkoholeinfluss, Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße, Samstag, 04.02.2023, 22:52 Uhr

(jn)Am späten Samstagabend ist in Bad Soden ein Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen, wobei er eine Telefonzelle zerstörte und einen hohen Gesamtschaden verursachte. Zunächst flüchtete der mutmaßliche Fahrer von der Unfallstelle, konnte jedoch zeitnah an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Derzeitigen Erkenntnissen nach befuhr der 44-jährige Mann aus Bad Soden um 22:52 Uhr die Königsteiner Straße, als er auf Höhe der Brahmsstraße von der Fahrbahn abkam und mit einer Telefonzelle kollidierte. Anschließend beschrieben Zeugen, dass er umgehend sein Fahrzeug verließ und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Entsprechende Ermittlungen führten zu dem Tatverdächtigen, der im weiteren Verlauf zwecks Blutentnahme und polizeilicher Maßnahmen zur Polizeistation nach Eschborn verbracht wurde. Das schwerbeschädigte Fahrzeug sowie seinen Führerschein stellte die Polizei sicher. Der Gesamtschaden dürfte sich auf etwa 50.000 Euro belaufen.

7. Alfa Romeo angefahren und geflüchtet: 3.000 Euro Schaden, Eschborn, Frankfurter Straße, Sonntag, 05.02.2023, 12:00 Uhr bis 19:00 Uhr

(jn)Am Sonntag wurde in Eschborn ein Alfa Romeo von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Von der Fahrerin oder dem Fahrer fehlt bislang jede Spur. Der Pkw parkte zwischen 12:00 Uhr und 19:00 Uhr in einer Parkbucht der Frankfurter Straße. Als der Geschädigte zurückkehrte, musste er feststellen, dass der Pkw augenscheinlich im Rahmen einer Verkehrsunfallflucht beschädigt worden war. Obwohl ein Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro entstand, flüchtete der Unfallverursacher von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an die Unfallfluchtgruppe der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

