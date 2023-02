PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Mindestens 10 Taxis aufgebrochen +++ Einbrecher in Hattersheim und Sulzbach unterwegs +++ Taschendiebe in Supermarkt +++ Fußgänger angefahren und abgehauen +++ Blitzerreport

Hofheim (ots)

1. Mindestens 10 Taxis aufgebrochen, Main-Taunus-Kreis, Donnerstag, 02.02.2023 bis Freitag, 03.02.2023,

(fh)In der Vergangenen Nacht wurden im gesamten Kreisgebiet fast ein Dutzend geparkte Taxis aufgebrochen und Gegenstände aus den Innenräumen entwendet. Am Freitagmorgen meldeten sich gleich mehre Taxifahrer bei der Polizei und teilten mit, dass in ihre Fahrzeuge eingebrochen worden war. Schnell stellten die Beamten fest, dass es Unbekannte gezielt auf Taxis abgesehen hatten und dafür in der Nachtzeit mehrere Städte im Main-Taunus-Kreis aufgesucht hatten. In Kriftel suchten die Täter die Breslauer Straße und die Paul-Duden-Straße auf und schlugen jeweils eine Fahrzeugscheibe der verschlossenen Taxis ein. Anschließend entnahmen sie Gegenstände und Bargeld aus dem Inneren und suchten das Weite. Auch in Eschborn gingen die Autoaufbrecher nach dem gleichen Prinzip vor und knackten sechs Fahrzeuge, allesamt Taxis, in der Berliner Straße, der Frankfurter Straße und der Mergenthalerallee. Dabei hatten es die Täter ebenfalls auf Bargeld und Wertgegenstände abgesehen. Auch vor Bad Soden und Kelkheim machten die Täter keinen Halt und brachen je ein Fahrzeug in der Hasselstraße und in der Alten Königsteiner Straße auf. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Tausend Euro.

Das Fachkommissariat der Polizeidirektion Main-Taunus nimmt Hinweise zu den Taten unter der Telefonnummer (06196) 2073-0

2. Einbrecher in Hattersheim unterwegs, Hattersheim am Main, Main-Taunus-Ring / In den Wiesen, Mittwoch, 01.02.2023, 23:00 Uhr bis Donnerstag, 02.02.2023, 11:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag haben sich Unbekannte in Hattersheim an den Tiefgaragen von insgesamt vier Mehrfamilienhäusern zu schaffen gemacht. In einem Fall entwendeten sie hochwertige Fahrräder. Am Donnerstag informierten Bewohner der Mehrfamilienhäuser in den Straßen "In den Wiesen" und "Main-Taunus-Ring" die Polizei, da Unbekannte in die jeweiligen Tiefgaragen eingebrochen waren. Es zeigte sich, dass die Einbrecher im Main-Taunus-Ring gleich drei unterschiedliche Tiefgaragen aufgesucht und deren jeweilige mit Gittern gesicherte Zugangsbereiche gewaltsam aufgedrückt hatten. Ob die Unbekannten anschließend die Garagen betreten und etwaige Gegenstände entwenden konnten, kann derzeit noch nicht gesagt werden. In einem Fall versuchten sie auch eine Wohnungstür aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. In der gleichen Nacht kam es in Hattersheim zu einem ähnlichen Einbruch, diesmal in eine Tiefgarage in der Straße "In den Wiesen". Nachdem man dort das Metalltor gewaltsam überwunden hatte, wurden aus der Tiefgarage zwei Pedelcs und ein Rennrad im Gesamtwert von etwa 8.500 Euro entwendet. In allen Fällen blieben die Täter unerkannt und konnten unbemerkt die Flucht antreten.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Wohnungseinbrecher, Sulzbach, Waldstraße, Donnerstag, 02.02.2023, 19:00 Uhr bis 22:45 Uhr

(wie) Am Donnerstagabend wurde in Sulzbach in eine Wohnung eingebrochen. Ein 56-Jähriger verständigte gegen 22:45 Uhr die Polizei, da er bei seiner Rückkehr nach Hause einen Einbruch in seine Wohnung festgestellt hatte. Unbekannte Täter hatten sich auf der Rückseite des Gebäudes in der Waldstraße Zugang zu einem Balkon verschafft. Dort hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so in die Wohnung. Das Innere wurde von den Einbrechern durchsucht. Mit einer Jogginghose und zwei silbernen Manschettenknöpfen als Beute verließen sie die Wohnung wieder in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei ermittelt und erbittet Hinweise unter der Rufnummer 06196/9695-0.

4. Taschendiebe in Supermarkt,

Eschborn, Ginnheimer Straße, Donnerstag, 02.02.2023, 09:45 Uhr

(wie) Am Donnerstagvormittag haben Taschendiebe in Eschborn ein Portemonnaie geklaut. Ein 83-Jähriger war mit einem Rollator gegen 09:45 Uhr in einem Discout-Supermarkt in der Ginnheimer Straße einkaufen. Als er sich nach Gemüse beugte, griff ein Dieb in seine Jackentasche und entwendete das Portemonnaie. Dies wurde vom Marktleiter bemerkt, der den Täter und seinen Begleiter zur Rede stellen wollte. Diese flohen daraufhin in Richtung eines Möbelhauses. Die Taschendiebe wurden beschrieben als 25 bis 30 Jahre alt und 180 bis 185 cm groß. Einer soll "osteuropäisch" ausgesehen haben und sei mit einer dunklen Jacke mit Kapuze und einer dunklen Hose bekleidet gewesen. Er habe blond gefärbte Haare und einen Drei-Tage Bart gehabt. Der andere Dieb sei auch dunkel bekleidet und von "südeuropäischen" Aussehen gewesen. Er habe eine medizinische Maske, dunkle Haare und einen Bart getragen. Die Diebe entkamen mit dem Portemonnaie, eine Fahndung nach ihnen blieb leider erfolglos. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise zu diesem Fall unter der Rufnummer 09196/9695-0 entgegen.

5. Fußgänger angefahren und abgehauen, Hofheim, Rudolf-Mohr-Straße, Donnerstag, 02.02.2023, 11:45 Uhr

(wie) In Hofheim wurde am Donnerstagmittag ein Fußgänger angefahren und von der Unfallverursacherin verletzt zurückgelassen. Ein 28-Jähriger wollte gegen 11:45 Uhr die Rudolf-Mohr-Straße an einer Fußgängerfurt in Höhe des Richard-Zorn-Weges überqueren. Dies übersah offenbar die Fahrerin eines silbernen Ford Fiestas, der die Rudolf-Mohr-Straße von der Pfarrgasse kommend in Richtung Hattersheimer Straße befuhr. An der Fußgängerfurt, fuhr sie den Fußgänger an, touchierte ein Bein und fuhr über einen Fuß des 28-Jährigen. Dieser stürzte durch den Unfall zu Boden und wurde verletzt. Die Fahrerin des Fiesta hielt kurz an und machte dem Fußgänger Vorwürfe. Anschließend setzte sie ihre Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten oder ihre Pflichten als Unfallbeteiligte zu kümmern. Die Fahrerin wurde als circa 75 Jahre alt und mit einer weißen Daunenjacke und Halstuch bekleidet beschrieben. Sie habe weiße, kurz gelockte Haare gehabt und "westeuropäisch" ausgesehen. Aufgefallen ist dem 28-Jährigen noch ein blauer Lidschatten bei der Frau. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung und bittet die Fahrerin des silbernen Kleinwagens, sich unter der Rufnummer 06192/ 2079-0 zu melden. Ebenso werden Zeugen des Unfalls gesucht.

6. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheit.

Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Main-Taunus für die kommende Woche:

Dienstag, 07.02.2023: B8, Gem. Bad Soden, Höhe Rote Mühle

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten, auch unangekündigte Messstellen geben kann

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell