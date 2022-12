Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Voxtrup: Unbekannte sprengten Zigarettenautomaten - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

In der Nacht zum Samstag haben sich Unbekannte in der "Sandforter Straße" an einem öffentlichen Zigarettenautomaten zu schaffen gemacht. Mit explosiven Stoffen sprengten die Täter den Automaten, der an einer Hauswand in der Nähe der "Wasserwerkstraße" angebracht war. Ein Busfahrer war gegen 0.20 Uhr auf die Tat aufmerksam geworden und informierte schließlich die Polizei. Der Zeuge konnte insgesamt drei Täter beobachten, die sofort nach der Sprengung in unbekannte Richtung flüchteten. Durch die Wucht der Explosion ist der Zigarettenautomat von der Hauswand abgerissen und stark deformiert. Bislang ist unklar, ob die Täter tatsächlich Diebesgut erlangt haben, da der Automat auch nach der Explosion verschlossen blieb. An der Gebäudefassade ist ein geringer Sachschaden entstanden. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter 0541/327-2115 oder -3203 zu melden. Die Flüchtigen können wie folgt beschrieben werden:

-männlich -circa Mitte 20 -180cm bis 190cm groß -schwarzes Haar -einer davon mit einem dunklen Bart -jeweils dunkel gekleidet

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell