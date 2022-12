Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Unfall im Einmündungsbereich - 22-Jährige leicht verletzt

Bad Iburg (ots)

Am Donnerstagabend kam es gegen 18:20 Uhr an der Einmündung "Charlottenburger Ring/Am Gografenhof" zu einem Verkehrsunfall. Ein 81-jähriger PKW-Fahrer befuhr den "Charlottenburger Ring" in Richtung Georgsmarienhütte und beabsichtigte nach rechts in den "Gografenhof" einzubiegen. Zeitgleich befuhr eine 22-jährige Fahrradfahrerin den "Charlottenburger Ring" stadteinwärts auf dem dortigen Bürgersteig ohne Licht und auf der falschen Seite. Der PKW-Fahrer übersah beim Abbiegen in den Gografenhof die Fahrradfahrerin, sodass es zur Kollision kam. Die Fahrradfahrerin verletzte sich dabei leicht und wurde mit dem Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

