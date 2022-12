POL-OS: Bad Laer: Brand auf einem bäuerlichen Anwesen

Bad Iburg (ots) - Am Donnerstagabend kam es gegen 18:20 Uhr an der Einmündung "Charlottenburger Ring/Am Gografenhof" zu einem Verkehrsunfall. Ein 81-jähriger PKW-Fahrer befuhr den "Charlottenburger Ring" in Richtung Georgsmarienhütte und beabsichtigte nach rechts in den "Gografenhof" einzubiegen. Zeitgleich befuhr eine 22-jährige Fahrradfahrerin den ...

mehr