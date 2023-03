FW-EN: Drei Einsätze am Mittwoch

Ennepetal (ots) - Am Montag, dem 27.03.2023, wurde die Feuerwehr Ennepetal zu insgesamt drei Einsätzen alarmiert. Den Anfang machte ein Heimrauchmelder in der Heimstr. um 20:17 Uhr. In einem Wohnhaus hatte im Erdgeschoss ein Rauchmelder ausgelöst. Die alarmierten Kräfte der hauptamtlichen Wache und die Löschgruppe Milspe/Altenvoerde, konnten jedoch kein Schadenfeuer ausfindig machen. Grund für die Auslösung war ...

