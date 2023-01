Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - gefährliche Körperverletzung - 34-jähriger bedroht mehrere Personen mit einem Messer und wird in Gewahrsam genommen

Moers (ots)

Ein 34-jähriger Mann aus Moers erschien an einer Gaststätte in Moers an der Bankstraße und bedrohte die dort vor der Eingangstür stehenden Personen mit einem Messer. Hierbei machte er "Schnittbewegungen" in deren Richtung. Dabei verletzte er einen 40-jährigen Mann aus Moers an zwei Fingern. Der 34-Jährige flüchtete anschließend fußläufig, konnte jedoch im Nahbereich angetroffen werden. Der 40-jährige Geschädigte wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der Täter wurde in Gewahrsam genommen. Das Messer konnte bei dem Mann gefunden werden und wurde durch die eingesetzten Beamtinnen und Beamten sichergestellt. Die Hintergründe der Tat sind derzeit unklar und Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell