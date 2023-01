Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Jahreswechsel 2022 - 2023

Wesel (ots)

Die Kreispolizeibehörde Wesel musste zum Jahreswechsel im Zeitraum vom 31.12.22, 18:00 Uhr bis zum 01.01.2023, 06:00 Uhr insgesamt 85 Einsätze mit Silvesterbezug wahrnehmen. 32 Mal brannte es im Kreis Wesel. In den meisten Fällen kam es dabei zu Sachschäden an Mülltonnen, Altkleidercontainern und Strauchwerk, bzw. Hecken, die durch Pyrotechnik in Brand geraten waren. In Sonsbeck griff das Feuer einer in Brand geratenen Mülltonne gegen 01:00 Uhr auf das Vordach einer Doppelhaushälfte über. Die Bewohner bemerkten das Feuer und konnten das Wohnhaus rechtzeitig verlassen. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand umgehend, so dass ein größeres Schadensausmaß verhindert werden konnte. Eine 54-jährige Hausbewohnerin kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Darüber hinaus wurde die Polizei zu Streitigkeiten, Körperverletzungen, zu Sachbeschädigungen und Ruhestörungen gerufen. Es wurden fünf Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet, drei Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und fünf Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. Insgesamt wurden infolge dessen fünf Platzverweise erteilt und sieben Personen in Gewahrsam genommen. Darunter auch ein 34-jähriger Mann der in Moers vor einer Discothek mehrere Personen mit einem Messer bedrohte und einem 40-jährigen Mann Schnittverletzungen an der Hand zufügte.

