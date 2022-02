Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220210 - 0151 Frankfurt-Ginnheim: Trickbetrug

Frankfurt (ots)

(fue) Eine 89-jährige Frankfurterin aus der Straße Am Eisernen Schlag wurde am Mittwoch, den 9. Februar 2022, Opfer bislang unbekannter Trickdiebe.

An diesem Tag, etwa gegen 18.00 Uhr, erhielt sie den Anruf eines Mannes, welcher sich als ihr Betreuer ausgab. Dieser forderte sie auf, Bargeld, Schmuck und EC-Karte einem "Kollegen" zu übergeben, der sie in Kürze aufsuchen würde. Tatsächlich klingelte es nur kurze Zeit später und der angekündigte "Kollege" betrat die Wohnung. Hier nahm er die bereitliegenden Sachen an sich und verschwand wieder. Wie ermittelt werden konnte, wurde kurz darauf Bargeld vom Konto der Geschädigten abgehoben. Insgesamt dürfte ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 EUR entstanden sein. Die Ermittlungen hierzu laufen noch.

Der Abholer wird beschrieben als etwa 40 Jahre alt, ca. 185 cm groß und von normaler Statur. Mitteleuropäisches Erscheinungsbild, sprach akzentfreies Deutsch. Bekleidet mit einem hellen, knielangen Mantel, einer dunklen Stoffjacke unter dem Mantel und Handschuhen. Führte eine glänzende, silberne Tasche mit einem roten Apothekerzeichen mit sich.

Die Polizei bittet Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 069/755-52499 zu melden.

