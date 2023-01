POL-WES: Schermbeck - Vandalen beschädigen 16 Fenster

Wesel (ots) - Die Kreispolizeibehörde Wesel musste zum Jahreswechsel im Zeitraum vom 31.12.22, 18:00 Uhr bis zum 01.01.2023, 06:00 Uhr insgesamt 85 Einsätze mit Silvesterbezug wahrnehmen. 32 Mal brannte es im Kreis Wesel. In den meisten Fällen kam es dabei zu Sachschäden an Mülltonnen, Altkleidercontainern und Strauchwerk, bzw. Hecken, die durch Pyrotechnik in Brand geraten waren. In Sonsbeck griff das Feuer einer in ...

mehr