Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230413-2: Polizisten stoppen mutmaßlichen Ladendieb

Pulheim (ots)

Mutmaßlicher Dieb verletzt Angestellten bei Fluchtversuch

Polizisten des Rhein-Erft-Kreises haben am Mittwochvormittag (12. April) einen Tatverdächtigen (37) nach einem Ladendiebstahl in Pulheim gestoppt. Die Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen.

Laut ersten Ermittlungen soll der Mann gegen 11 Uhr ein Sportgeschäft in der Venloer Straße betreten haben. Kurz danach sei er mit mehreren Sporthosen in einer Umkleide verschwunden. Beim Herauskommen habe er einen leeren Kleiderbügel aufgehängt. Als ein Mitarbeiter des Ladens (53) ihn darauf ansprach, soll der mutmaßliche Dieb angedeutet haben, dass er die Sporthose unter seiner Hose trage. Auf Aufforderung des 53-Jährigen zog der Beschuldigte die Sporthose aus. Während der Angestellte die Polizei rief, habe der 37-Jährige versucht, die Filiale über den Hinterausgang zu verlassen. Der Verkäufer versuchte, ihn an der Flucht zu hindern. Dabei verletzte der Tatverdächtige den 53-Jährige am Finger und lief davon.

Die alarmierten Polizisten nahmen umgehend die Fahndung auf und stoppten den Flüchtigen am Hinterausgang des Geschäfts. Die Beamten stellten die Personalien des Beschuldigten fest und fertigten eine Strafanzeige. Der 37-Jährige muss sich nun in einem Verfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls und der Körperverletzung verantworten. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell