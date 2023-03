Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Großkontrolle an der Bundesstraße 238 Polizeibeamte lassen sich fortbilden zur Erkennung von Fahruntüchtigkeit im Straßenverkehr

Rinteln (ots)

(swe). Erst die Theorie, dann die Praxis. Im Rahmen einer zweitägigen Fortbildungsveranstaltung führten jetzt 17 Beamte der Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg eine großangelegte Verkehrskontrolle am 23. März von 13 bis 19 Uhr an der Bundesstraße 238 durch. Im Vorfeld hatten sie zwei Tage lang die theoretischen Grundlagen dafür geschaffen, wie man Fahruntüchtigkeiten durch die Beeinflussung von Betäubungsmitteln im Straßenverkehr erkennen kann. Bei der Kontrolle einer Vielzahl von Fahrzeugen wurden mehr als 200 Überprüfungen von Personen durchgeführt und am Ende wurden vier Blutentnahmen angeordnet und ein Mal wurde gleich bei der Kontrolle der Führerschein eines Beschuldigten beschlagnahmt. Zudem wurde ein Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz festgestellt, 25 Verstöße nach der Straßenverkehrsordnung wie etwa Gurtverstöße oder Handynutzung und 18 Verstöße nach der Straßenverkehrszulassungsordnung, wie etwa fehlendes oder unvollständiges Verbandsmaterial. Durch die Kontrolle wurde der Verkehrsfluss im Kontrollzeitraum auf der Bundesstraße beeinträchtigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell