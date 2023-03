Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Wem gehört dieses Fahrrad?

Bild-Infos

Download

Nienburg (ots)

(Thi) Die Polizei Stadthagen sucht die Eigentümerin oder den Eigentümer dieses weißen Herrenfsportrads "Alloy Lite 6061" der Marke Serious. Das Fahrrad hat schwarze Reifen, Pedale, ein schwarzes Lenkrad und einen schwarz-weißen Sattel.

Gefunden wurde das Fahrrad am Dienstagmorgen im Gebüsch an der Teichstraße in Stadthagen.

Sollte Ihnen dieses Damen-Fahrrad nachweislich gehören, können Sie sich bei der Polizei Stadthagen unter der Telefonnummer 05721 98220 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell