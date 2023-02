Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wiedersehen macht Freude

Erfurt (ots)

Diebe stahlen in der Nacht zu Donnerstag in Erfurt ein Kleinkraftrad im Wert von 1.000 Euro. Der 46-jährige Besitzer hatte es auf einem Parkplatz in der Ulan-Bator-Straße abgestellt. Keine 24 Stunden später wurde das Moped etwa einen Kilometer entfernt aufgefunden. Ein Zeuge hatte sich bei der Polizei gemeldet, weil das Kleinkraftrad verlassen und mit laufendem Motor gesichtet worden war. Die Beamten sicherten an dem Moped Spuren und verbrachten es auf eine Polizeidienststelle, um es dort dem rechtmäßigen Besitzer zurück geben zu können. (JN)

