Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Reihenhaus durch Feuer beschädigt

Brüel (ots)

Der Dachstuhl eines Reihenhauses in Güstävel bei Brüel ist am Donnerstagabend durch ein Feuer erheblich beschädigt worden. Verletzt wurde niemand, allerdings entstand ein vorläufig geschätzter Sachschaden in Höhe von über 70.000 Euro. Der Vorfall ereignete sich gegen 22 Uhr, als die Bewohner des Hauses plötzlich den Brand bemerkten, der im Bereich des Daches ausgebrochen war. Sie konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und die Feuerwehr informieren. Mehrere Freiwillige Feuerwehren aus der Region rückten anschließend zum Löscheinsatz aus. Im Ergebnis wurden das Dach des Hauses und die Räume im Obergeschoss erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Allerdings liegen derzeit keine Hinweise auf Brandstiftung vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell