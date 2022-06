Polizei Hagen

POL-HA: Kastenwagen landet nach Unfall auf der Seite

Hagen-Vorhalle (ots)

Gegen 14.15 Uhr befuhr ein 52-jähriger Kastenwagenfahrer am Mittwoch (08.06.2022) die Herdecker Straße in Richtung des Vorhaller Kreisverkehrs und ordnet sich auf die Spur für Linksabbieger ein. Der Gevelsberger stoppte mit seinem Fiat im Kreuzungsbereich, um den entgegenkommenden Verkehr durchzulassen. Gleichzeitig war ein 23-Jähriger mit seinem VW in Richtung Becheltestraße unterwegs. Der Mann nutzte zunächst die linke Spur. Als der Verkehr im Kreuzungsbereich zum Stehen kam, wechselt der Hagener jedoch auf den rechten Fahrstreifen, um die Kreuzung noch zu passieren und geradeaus weiterzufahren. Der Kastenwagenfahrer gab an, durch die verkehrsbedingt stehenden Fahrzeuge geglaubt zu haben, seinen Abbiegevorgang in den Sporbecker Weg fortsetzen zu können. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Kastenwagen auf die Seite. Die Feuerwehr befreite den 52-jährigen Fahrer über den Kofferraum aus dem Fiat. Bei dem Unfall verletzte sich sowohl der 52-Jährige als auch der 23-Jährige leicht. Beide Männer kamen jeweils mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Kastenwagen und der VW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 17.500 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (arn)

