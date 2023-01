Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Streit in Innenstadt-Geschäft endet mit zwei Strafanzeigen

Bremerhaven (ots)

Aufgrund von Streitigkeiten in einem Geschäft in der Bremerhavener Innenstadt, die in einer Bedrohung und einer gefährlichen Körperverletzung endeten, ermittelt jetzt die Polizei. Am Donnerstag, 19. Januar, wurden die Beamten zu dem Laden an der Lloydstraße gerufen. Mehrere Personen seien hier in Streit geraten, es gebe Verletzte, hieß es in der Alarmierung. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf zwei Mitarbeiter des Geschäfts und drei weitere Personen. Ersten Erkenntnissen zufolge waren die drei mutmaßlichen Kunden mit den Beschäftigten in Streit geraten. Daraufhin habe einer der Mitarbeiter die Besucher mit einem Gegenstand bedroht und sie so zum Verlassen des Landes bewegt. Als Reaktion darauf habe sodann einer der drei Besucher die Eingangstür des Geschäfts derart zugeschlagen, dass diese einen der Mitarbeiter im Gesicht traf und leicht verletzte. Die Polizeibeamten fertigten Strafanzeigen wegen Bedrohung gegen einen 32-Jährigen und wegen gefährlicher Körperverletzung gegen einen 35-Jährigen. Die drei Männer, die das Geschäft aufgesucht hatten, erhielten Platzverweise.

