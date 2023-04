POL-REK: 230413-3: Radfahrer von Auto erfasst und leicht verletzt

Wesseling (ots) - Rettungskräfte brachten Zweiradfahrer in Klinik Bei einem Zusammenstoß mit dem Toyota einer Autofahrerin (70) in Wesseling ist am Mittwochmittag (12. April) ein Pedelecfahrer (54) leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den 54-Jährigen und brachten ihn in eine Klinik. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. Laut ersten Erkenntnissen war der ...

