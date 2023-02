POL-MTK: WhatsApp-Betrüger ergaunern Beute +++ Viel Geld für wenig bis keine Leistung +++ Kind nicht angeschnallt und Cannabis konsumiert +++ Schulwegunfall +++ Pkw-Fahrer flüchtet vor Verkehrskontrolle

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. WhatsApp-Betrüger ergaunern Beute,

Flörsheim, Mittwoch, 08.02.2023, 10:40 Uhr

(sun)In den letzten Wochen kam es im Main-Taunus-Kreis vermehrt zu Kontaktaufnahmen durch sogenannte "Whatsapp-Betrüger". Das Vorgehen der Täter erfolgt bei einem solchen Betrug immer nach dem gleichen Schema. Die unbekannten Täter kontaktieren ihre Opfer per WhatsApp und geben dem potentiellen Opfer vor, ein Verwandter zu sein, welcher eine neue Handynummer habe. Der angebliche Familienangehörige bittet nun die angerufenen "Verwandten" um Überweisungen von bestimmten Beträgen, um Rechnungen oder ähnliches zu bezahlen. In der Annahme mit einem hilfsbedürftigen Verwandten zu kommunizieren, fallen regelmäßig Betroffene auf den Trick herein. So überwies beispielsweise erst am Mittwochmorgen eine Seniorin aus Flörsheim mehrere Tausend Euro an ihre vermeintliche "Tochter". Antworten Sie niemals auf diese Nachrichten. Kontaktieren Sie zunächst immer ihre Bekannten und Verwandten unter der Ihnen bekannten Nummer und lassen Sie sich keine Märchen erzählen! "Mein Handy ist kaputt........Ich habe eine neue Nummer.......Ich melde mich über das Handy eines Freundes...........mein Provider hat Probleme........ich habe mein Handy verloren" usw. Unfug! Schenken Sie solchen Aussagen keinen Glauben und bestellen Sie ihre Verwandten, wenn sie sich Geld leihen möchten, zu Ihnen nach Hause. Und übergeben Sie keinesfalls Bargeld an fremde Menschen! Auch dies sind Straftäter und keine Freunde von ihren Verwandten, weil diese angeblich gerade verhindert sind vorbeizukommen. Weitere Präventionshinweise erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de

2. Einbruch ohne Diebesgut,

Eschborn-Niederhöchstadt, Feldbergstraße, Mittwoch, 08.02.2023, 20:00 Uhr

(sun)Indem unbekannte Täter einen Vorsprung hochkletterten und somit ein Fenster im ersten Stock erreichten, gelang es ihnen in ein Einfamilienhaus in Niederhöchstadt einzudringen. Augenscheinlich wurde das Haus am Mittwochabend um 20:00 Uhr in der Feldbergstraße weder durchsucht, noch wurde etwas gestohlen. Durch das gewaltsame Öffnen des Fensters entstand jedoch ein Sachschaden von circa 1.000 Euro. Hinweise zu der Tat werden von der Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter der Rufnummer 06192/ 2079 - 0 entgegengenommen.

3. Viel Geld für wenig bis keine Leistung, Wucher durch angebliche Handwerker, Liederbach, Oberliederbach, Sulzbacher Straße, Montag, 06.02.2023, 16:00 Uhr

(he)Gestern wurde der Polizei in Kelkheim mitgeteilt, dass es bereits am Montag in Oberliederbach scheinbar zu einem Fall von Wucher durch "Handwerker" gekommen war. Den Angaben einer Hausbesitzerin aus der Sulzbacher Straße zufolge wurden bei ihr am Montag, den 06.02.2023 nachmittags sechs Männer vorstellig, welche eine Säuberung der Einfahrt und des Hausdaches anboten. Kaum auf dem Dach, stellten die Männer angeblich eine massive Beschädigung fest, welche dringend repariert werden müsse. Mit dieser Reparatur waren die Männer in wenigen Minuten fertig, verlangten jedoch insgesamt fast 2.000 Euro. Kaum hatten sie das Geld erhalten, verschwanden sie auch in einem royalblauen Bus. Dieser habe ein irisches Kennzeichen gehabt. Die Männer hätten alle blaue Arbeitskleidung ("Blaumänner") getragen und nur englisch gesprochen. Hinweise auf die Gruppe nimmt die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer (06192)2079-0 entgegen.

4. Kind nicht angeschnallt und Cannabis konsumiert, Eppstein, Bremthal, Niederjosbacher Straße, Donnerstag, 09.02.2023, 07:45 Uhr

(he)Gestern Morgen führte eine Streife der Kelkheimer Polizei vor der Comenius-Schule in Eppstein eine Verkehrskontrolle durch, um die richtige Sicherung der Kinder in den ankommenden Pkw der Eltern zu überprüfen. In einem Fall mussten die Beamten leider gleich mehrere, schwerwiegende Verstöße feststellen. Ein 37-Jähriger war in einem Pkw unterwegs, an dem sämtliche Seitenscheiben vereist waren und die Sicht nach draußen stark eingeschränkt war. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Angehaltene zurzeit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Aufgrund eigener Angaben des 37-Jährigen steht weiterhin ein Drogenkonsum im Raum, was im Nachgang eine Blutentnahme zur Folge hatte. Die Überprüfung des eigentlichen Kontrollgrundes, nämlich die ordnungsgemäße Sicherung der Grundschulkinder in den Fahrzeugen ihrer Eltern, verlief leider ebenfalls negativ. Die 8-jährige Tochter saß ohne jegliche Sicherung im Fahrzeug.

5. Schulwegunfall, Hochheim am Main, Breslauer Ring, Donnerstag, 09.02.2023, 07:30 Uhr

(ste) Am Donnerstag kam es gegen 07:30 Uhr in Hochheim zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem 11 Jahre alten Schulkind. Der unbekannte Fahrer fuhr mit seinem Auto den Breslauer Ring aus Richtung der Frankfurter Straße entlang, als ein elfjähriger Junge, welcher sich auf dem Weg zur Schule befand, mit seinem Fahrrad über den dortigen Zebrastreifen fuhr. Der Autofahrer kollidierte mit dem Hinterrad des Jungen und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Junge wies keine Verletzungen auf. Am Fahrrad entstand jedoch ein Sachschaden von circa 50 Euro. Hinweise werden bei der Polizeistation in Flörsheim unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 entgegengenommen.

6. Pkw-Fahrer flüchtet vor Verkehrskontrolle, Hattersheim am Main, Jahnallee, Donnerstag, 09.02.2023, 16:45 Uhr

(ste) Am Donnerstagnachmittag sollte gegen 16:45 Uhr in Hattersheim am Main ein Pkw bei einer Verkehrskontrolle angehalten werden. Der Fahrer entzog sich der Kontrolle und flüchtete. Als der Fahrzeugführer den Streifenwagen und die Anhaltesignale bemerkte, flüchtete er und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. An der Jahnallee in Hattersheim konnten die Beamten wenig später den grauen Mercedes unbesetzt am Straßenrand auffinden. Der 19-jährige Fahrer wurde jedoch in unmittelbarer Nähe angetroffen und kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und den eigenen Angaben zufolge am Morgen Drogen konsumiert habe. Ein anschließend durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Betäubungsmittel. Durch die eingesetzten Beamten wurde eine Strafanzeige gefertigt.

7. Verkehrskontrollen der Polizeistation Hofheim Hofheim Taunus, Alte Bleiche, Donnerstag, 09.02.2023, 22:25 Uhr bis Donnerstag, 09.02.2023, 23:50 Uhr

(jg) Am vergangenen Donnerstagabend wurde durch Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Hofheim sowie Unterstützungskräften der Dienststellen Eschborn und Flörsheim eine Verkehrskontrolle im Bereich der Alten Bleiche in Hofheim durchgeführt. Zielrichtung war zur aktuellen Faschingszeit die Alkohol- und Drogenbeeinflussung im Straßenverkehr. Insgesamt wurden dabei ca. 32 Fahrzeuge sowie deren Fahrerinnen und Fahrer kontrolliert. Darunter war eine junge Frau, welche bei einem freiwilligen Atemalkoholtest 1,54 Promille aufwies. Sie wurde für weitere Maßnahmen auf die Polizeistation in Hofheim gebracht. Erfreulicherweise wurden keine weiteren Verkehrsstraftaten festgestellt.

8. Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden Hochheim a. M, Dresdner Ring, Donnerstag, 09.02.2023, 11:20 Uhr

(jg) Am Donnerstagvormittag kam es im Bereich des Dresdner Rings in Hochheim zu einer Unfallflucht bei der eine Frau leicht verletzt wurde. Die Geschädigte ging den Bürgersteig des Dresdner Rings in Richtung Nordenstädter Straße entlang, als ein geparktes Fahrzeug rückwärtsfuhr um anschließend auf den Dresdner Ring zu fahren. Bei diesem Manöver touchierte das Heck des Fahrzeugs die linke Schulter der Geschädigten und schob sie auf die Straße. Die beiden männlichen Insassen des Fahrzeugs konnten als ca. 35. Jahre alt, 1.75m-1.80m groß, dunkel gekleidet, sowie einer mit schlanker und einer mit kräftiger Figur beschrieben werden. Hinweise nimmt die Polizeistation in Flörsheim unter der Rufnummer (06145) -5476-0 entgegen.

9. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheit. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Main-Taunus für die kommende Woche:

Mittwoch, 15.02.2023: L3265, Höhe Sportplatz Weilbach

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten, auch unangekündigte Messstellen geben kann

