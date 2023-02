PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++Einbrüche+++Fahrräder gestohlen+++Feuerwehr beleidigt+++ Kind an Fußgängerüberweg angefahren+++

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus,

Kelkheim-Münster, Unter den Eichen, Donnerstag, 01.09.2022 bis Dienstag, 07.02.2023, 21:40

(sun)Innerhalb der letzten 5 Monate brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Münster ein und stahlen mehrere Wertgegenstände. Die Einbrecher versuchten zunächst ein Fenster aufzuhebeln. Daraufhin schlugen sie die Fensterscheibe ein und gelangten auf diese Art und Weise in das sich in der Straße "Unter den Eichen" befindliche Einfamilienhaus. Dort durchsuchten die Diebe die Räumlichkeiten und stießen schlussendlich auf einen Tresor. Sie öffneten diesen gewaltsam und flohen anschließend mit einem Teil einer Münzsammlung. Hinweise zu der Tat werden von der Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter der Rufnummer 06192/ 2079 - 0 entgegengenommen.

2. Hoher Schaden bei Einbruch,

Bad Soden-Neuenhain, Drei-Linden-Straße, Mittwoch, 08.02.2023, 21:50 Uhr bis 21:55 Uhr

(sun)Am Mittwoch brachen unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in Neuenhain ein und entwendeten mehrere Uhren und Schmuckstücke. Gegen 21:50 Uhr hebelten Einbrecher eine Balkontür zum Einfamilienhaus auf und verschafften sich auf diesem Wege Zutritt ins erste Obergeschoss. Dort entwendeten sie mehrere Wertgegenstände, welche insgesamt einem Wert von mehreren Zehntausend Euro haben. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 EUR. Hinweise zu der Tat werden von der Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter der Rufnummer 06192/ 2079 - 0 entgegengenommen.

3. Hochwertiges Mountainbike entwendet,

Kelkheim-Münster, Am Kirchplatz, Dienstag, 07.02.2023,19:20 Uhr bis Mittwoch, 08.02.2023, 07:20 Uhr

(sun)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde ein Fahrrad in Münster gestohlen. Am Mittwochmorgen stellte der Besitzer des Mountainbikes den Diebstahl aus dessen Garten in der Straße "Am Kirchplatz" fest. Das circa 400 Euro teure, blau-schwarze Rad der Marke "Rockrider" wurde vor dem Diebstahl durch den Geschädigten mithilfe eines Fahrradschlosses gegen die Wegnahme gesichert. Dieses wurde zerstört. Es entstand lediglich ein geringer Sachschaden. Aktuell liegen zu den Tätern keine Hinweise vor. Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Kelkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06195/ 6749 - 0.

4. Wertgegenstände aus dem Garten gestohlen, Eschborn-Niederhöchstadt, Richard-Wagner-Straße, Dienstag, 07.02.2023, 22:00 Uhr bis Mittwoch, 08.02.2023, 07:00 Uhr

(sun) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen unbekannte Täter in den Garten eines Einfamilienhauses in Niederhöchstadt ein und stahlen mehrere Wertgegenstände. Zwischen 22:00 Uhr des Vortages und 07:00 Uhr am Mittwoch kletterten Unbekannte über einen den Garten umfriedenden Zaun, wobei sie diesen beschädigten, um so in den Garten zu gelangen. Anschließend ließen die Diebe eine Fräsmaschine und ein Fahrrad mitgehen. Das weiße Mountainbike der Marke Bergsteiger befand sich in der Gartenhütte des Besitzers. Beim Sachschaden wird von circa 100 Euro gesprochen, wohingegen der Wert der gestohlenen Gegenstände bei knapp 300 Euro liegt. Hier erbittet die Polizei in Eschborn Hinweise zu den Tätern unter der Telefonnummer 06196/ 9695-0.

5. Feuerwehr beleidigt,

Kriftel, Platz von Airaines, Mittwoch, 08.02.2023, 20:00 Uhr

(wie) Am Mittwochabend hat ein Jugendlicher Feuerwehrleute im Einsatz beleidigt. Die Feuerwehr wurde zu einem steckengebliebenen Aufzug am S-Bahnhof Kriftel gerufen. Beim Eintreffen am Einsatzort waren die Personen gerade von einem Mitarbeiter des zuständigen Dienstleistungsunternehmens befreit worden. Da die Feuerwehrleute einige der Eingeschlossenen bereits von einem Einsatz vom letzten Montag kannten bei dem sie auch aus einem Aufzug befreit werden mussten, wurden diese darauf angesprochen. Im Gespräch beleidigte ein polizeibekannter 17-Jähriger die Feuerwehrleute auf Übelste. Hierbei soll er auch mit einem Mobiltelefon gefilmt haben. Anschließend flüchtete die Gruppe Jugendlicher in verschiedene Richtungen. Im Rahmen der Ermittlungen wurde der 17-Jährige identifiziert. Gegen ihn ermittelt die Polizei nun wegen Beleidigung.

6. Kind an Fußgängerüberweg angefahren,

Eschborn, Sossenheimer Straße, Mittwoch, 08.02.2023, 08:00 Uhr

(wie) Ein Kind ist am Donnerstagmorgen auf einem Fußgängerüberweg in Eschborn angefahren und schwer verletzt worden. Ein 52-Jähriger befuhr mit einem VW den Kreisverkehr in der Sossenheimer Straße von der Hauptstraße kommend, mit der Absicht in Richtung A 66 weiterzufahren. Aufgrund eines Fußgängers hielt er am Fußgängerüberweg an und ließ diesen passieren. Als der 52-Jährige daraufhin wieder anfuhr, übersah er offensichtlich ein achtjähriges Kind auf einem Roller, das die Straße ebenfalls dort überquerte. Somit fuhr der VW gegen das Kind und verletzte es dabei schwer. Nach notärztlicher Behandlung am Unfallort wurde der verletzte Junge in ein Krankenhaus gebracht.

7. Kontrollen zur Schulwegsicherung,

Flörsheim, Adam-Opel-Straße, Kurfürstenstraße, Schwalbach am Taunus, Am weißen Stein, Mittwoch, 08.02.2023, 07:20 Uhr bis 08:30 Uhr

(he)Im Rahmen der Aktion "Sicherer Schulweg" führte die Polizeidirektion Main-Taunus am gestrigen Mittwoch in Flörsheim in der Adam-Opel-Straße sowie in Schwalbach in der Straße "Am weißen Stein" entsprechende Kontrollen durch. Zwischen 07:20 Uhr und 08:30 Uhr wurde das Hauptaugenmerk natürlich auf eine vorhandene und auch ordnungsgemäße Sicherung der in den Fahrzeugen der Eltern mitfahrenden Kinder gelegt. Leider wurden in zwei Fällen die mitfahrenden Kinder ohne jegliche Sicherung transportiert. In weiteren zwei Fällen wurden die Kinder zwar gesichert; jedoch ohne eine für die Größe der Kinder notwendige Sitzerhöhung. Dies kann im Falle eines Unfalles zu schweren Verletzungen führen. Weitere sechs Kinder hatten zwar eine Sitzerhöhung oder einen Kindersitz, leider war jedoch der Sicherheitsgurt nicht angelegt. Zwei Fahrzeugführer hatten ihren eigenen Gurt nicht angelegt. Wenn auch viele Eltern, sowie Lehrerinnen und Lehrer die Kontrollen ausdrücklich begrüßten, beschwerten sich andere Eltern wiederum über den damit einhergehenden Zeitverlust. Im Ergebnis bleibt festzustellen, dass der überwiegende Teil der kontrollierten Fahrzeugführerinnen und -führer sowohl bei sich selbst auch bei ihren kleinen Mitfahrern auf eine ordnungsgemäße Sicherung achteten.

