POL-SO: Rüthen - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Warstein (ots) - Am 02.03.2023, zwischen 10:30 Uhr und 11 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter im Edeka-Supermarkt in der Hauptstraße das Portemonnaie einer 88-jährigen Frau aus Warstein. Anschließend hob der Tatverdächtige an einem Geldautomaten in der Hauptstraße mit der gestohlenen EC-Karte der Geschädigten Bargeld ab. Dabei wurde der Mann von einer Überwachungskamera aufgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das zuständige Amtsgericht nun das ...

mehr