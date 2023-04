Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung

Warstein (ots)

Am 02.03.2023, zwischen 10:30 Uhr und 11 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter im Edeka-Supermarkt in der Hauptstraße das Portemonnaie einer 88-jährigen Frau aus Warstein. Anschließend hob der Tatverdächtige an einem Geldautomaten in der Hauptstraße mit der gestohlenen EC-Karte der Geschädigten Bargeld ab. Dabei wurde der Mann von einer Überwachungskamera aufgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das zuständige Amtsgericht nun das Bild zur Fahndung freigegeben. Es befindet sich aus datenschutzrechtlichen Gründen hinter diesem Link: https://polizei.nrw/fahndung/103917 Die Kriminalpolizei möchte wissen: "Wer kann Hinweise zu dem abgebildeten Mann geben?" Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 02902-91000 bei der Polizei.

