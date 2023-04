Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Bad Waldliesborn - Betrüger leider erfolgreich

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Donnerstag wurde eine 89-jährige Frau aus Bad Waldliesborn das Opfer dreister Betrüger. Gegen 13:20 Uhr erhielt die Seniorin einen "Schockanruf". Die Anruferin gab sich als Enkelin aus und berichtete unter Tränen, dass ihre Mutter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Anschließend übernahm ein angeblicher Polizeibeamter das Gespräch und drängte darauf, dass die 89-Jährige sofort die Kosten für einen Pflichtverteidiger übernehmen müsse. Die unter Schock stehende Seniorin folgte den Anweisungen und gab einem an ihrer Haustür klingelnden, angeblichem Staatsanwalt Schmuck und Bargeld. Dieser drängte sie dazu, zu ihrer Hausbank zu gehen, um dort noch mehr Bargeld zu abzuholen und wieder an den Staatsanwalt zu übergeben. Ein aufmerksamer Bankmitarbeiter wurde schließlich auf die aufgelöste Seniorin aufmerksam und informierte umgehend die Polizei, so dass eine weitere Geldübergabe verhindert werden konnte. Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: etwa 1,65 Meter groß, dunkelbraune, kurze Haare. Er trug dunkle Bekleidung mit einem auffälligen weißen Schriftzug auf der Oberbekleidung. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941 - 91000 bei der Polizei zu melden. Die Polizei rät: Erstatten Sie Anzeige, wenn Sie Opfer eines Betruges geworden sind. Helfen Sie mit, indem Sie vor allem ältere Menschen in Ihrem Umfeld über diese perfide Betrugsmasche informieren. Vergewissern Sie sich bei Ihren Angehörigen, ob der Anruf tatsächlich von ihnen stammt.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell