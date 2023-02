Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Einbruch in Universitätsgebäude+Parkscheinautomat in Hungener Ortsteil aufgebrochen+Geldbörsendiebstähle+In Schulmensa eingebrochen+Radfahrer nach Unfall leichtverletzt+Unfallfluchten

Gießen (ots)

Gießen: Diebe nehmen technische Geräte mit

Auf technische Geräte hatten es Unbekannte in einem Gebäude der Justus-Liebig-Universität in der Karl-Glöckner-Straße abgesehen. Die Einbrecher kamen zwischen Freitag (03. Februar) und Montag (06. Februar) ins Gebäude und durchwühlten mehrere Büros. Mit Laptops, Computer, Sticks und weiterem technischen Zubehör suchten sie das Weite. Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-6555.

Hungen: Parkscheinautomat in Trais-Horloff aufgebrochen

An einem Parkscheinautomaten machten sich Diebe Ende Januar auf einem Parkplatz in der Seestraße in Trais-Horloff zu schaffen. Die Unbekannten brachen zwischen 14.30 Uhr am Dienstag (24.01.2023) und 12.20 Uhr Freitag (27.01.2023) den Automaten auf. Während sie mit wenigen Euros flüchteten, hinterließen sie einen Sachschaden von über 4.000 Euro. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Grünberg: Portemonnaie beim Einkaufen gestohlen

In einem Discounter in der Gießener Straße entwendete ein Unbekannte das Portemonnaie einer Seniorin. Die über 90-Jährige war dort am Montag (06. Februar) zwischen 09.20 und 10.15 Uhr einkaufen. Dabei griff ihr offenbar der Unbekannte in die Jackentasche und entwendete daraus ihre Geldbörse. Hinweise nimmt die Grünberger Polizeistation unter 06401/9143-0 entgegen.

Grünberg: Geldbörse aus Stofftasche entwendet

Ein Unbekannter entwendete in einem Discounter in der Sudetenlandstraße aus der Stofftasche einer 54-Jährigen aus Gießen eine Geldbörse. Der Dieb schlug am Montag (06. Februar) zwischen 11.30 und 11.50 Uhr zu. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Pohlheim: In Schule eingebrochen

In die Mensa einer Schule in der Carl-Franz-Straße brachen Unbekannte ein. Sie stiegen zwischen 14.00 Uhr am Freitag (03. Februar) und 07.00 Uhr am Montag (06. Februar) über ein Fenster ein. Mit einer Kaffeemaschine und einem Servierwagen flüchteten sie offenbar über die Eingangstür. Wem ist dort im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen? Wer kann Angaben zum Verbleib des Servierwagens machen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Scheibe eingeworfen

Einen Schaden von etwa 3.500 Euro hinterließen Unbekannte an einer Scheibe eines Fachgeschäftes in der Bahnhofstraße. Die Vandalen warfen zwischen 19.00 Uhr am Samstag 04. Februar) und 07.00 Uhr am Montag (06. Februar) ein Stein gegen die Scheibe und beschädigten diese. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Leichtverletzt nach Unfall

Ein Leichtverletzter und 1.500 Euro Sachschaden war die Folge eines Unfalles. Eine 33-jährige Seat-Fahrerin war am Montag (06. Februar) gegen 06.45 Uhr in der Licher Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Als sie nach rechts in die Georg-Philip-Gail-Straße abbiegen wollte, stieß sie mit einem Pedelec-Fahrer zusammen. Dabei erlitt der 59-jährige Biker leichte Verletzungen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Wettenberg: Fast über den Kreisel "geflogen"

Nach einem Überholvorgang auf der Landstraße 3047 schaffte es ein 65-jähriger Autofahrer nicht mehr ordnungsgemäß in den Verkehrskreisel der Anschlussstelle Wettenberg einzufahren. Er fuhr geradeaus, hob an der Böschung ab und "überflog" nahezu den Kreisel. Er prallte auf der Straße auf und kam am rechten Fahrbahnrand in Richtung Heuchelheim zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden an dem Fahrzeug und dem Kreisel wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Zeugen die den Unfall am Montag (06. Februar) gegen 12.20 Uhr beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Wettenberg: Zaun einer Pferdekoppel beschädigt

Zwischen Freitag (03.Februar) 0.00 Uhr und Samstag (04.Februar) 12.00 Uhr befuhr ein bislang Unbekannter die Straße "Auf der Heide" in Richtung Reit- und Fahrverein Wißmar-Launsbach. Dabei kollidierte der Unbekannte mit dem Zaun einer Pferdekoppel und fuhr anschließend davon. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.200 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Heuchelheim: Beim Vorbeifahren Audi gestreift

Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein Unbekannter zwischen Samstag (04.Februar) 11.15 Uhr und Montag (06.Februar) 12.00 Uhr in der Wilhelmstraße einen am Fahrbahnrand geparkten Audi. Dabei entstand Sachschaden am Außenspiegel in Höhe von 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Hungen: Laterne angefahren

Ein bislang Unbekannter prallte zwischen Mittwoch (19.Januar) 12.00 Uhr und Dienstag (24.Januar) 12.00 Uhr mit seinem Fahrzeug in der Kaltenrainstraße in Steinheim gegen Straßenlaterne. Anschließend fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 3.000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Gießen: Renault touchiert

Nur eine Stunde parkte ein Renault am Dienstag (31.Januar) auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Marburger Straße. Zwischen 13.10 Uhr und 14.10 Uhr beschädigte ein Unbekannter den grauen Megane am hinteren, linken Kotflügel. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Unfallflucht im Asterweg

2.500 Euro Schaden beklagt die Besitzer eines VW nach einer Unfallflucht zwischen Donnerstag (02.Februar) 19.00 Uhr und Freitag (03.Februar) 7.40 Uhr im Asterweg. Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte ein Unbekannter den grauen Golf und entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell