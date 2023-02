Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Zeugenaufruf nach Körperverletzung in Reiskirchen

Gießen (ots)

Reiskirchen: Männer erleiden Schnittverletzungen

Nachdem zwei Männer Sonntagfrüh bei einer Auseinandersetzung Verletzungen erlitten, sucht die Polizei nach Zeugen.

Zwei Männer im Alter von 22 und 27 Jahren waren gegen 05.00 Uhr in der Grünberger Straße von einer Diskothek in Richtung Bahnhof unterwegs. Dabei sprachen sie offenbar mehrere Autofahrer an, um nach dem Weg zu fragen. Als sie vor einem Fast-Food-Restaurant den Beifahrer eines grünen Minivan ansprachen, schlug dieser dem 22-Jährigen unvermittelt ins Gesicht. Anschließend stiegen etwa acht Insassen, darunter mehrere Frauen aus dem Fahrzeug. Plötzlich stach einer mit einem Messer nach den Beiden. Das Duo flüchtete in eine Tankstelle und bat die Angestellte um ein Taxi. Dieses brachte die Männer zum Bahnhof nach Butzbach. Dort riefen sie aufgrund der Verletzungen einen Rettungswagen und erstatteten bei der Polizei Anzeige. Nach ersten Erkenntnissen kamen die Männer mit einer Nasenbeinfraktur und mehreren Schnittverletzungen an den Händen in eine Klinik.

Wer hat den Vorfall in der Grünberger Straße beobachtet?

Wer kann Angaben zu dem grünen Minivan, dessen Fahrer und den Insassen machen?

Hinweise erbitten die Beamten der Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell